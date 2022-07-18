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Українські волонтерки перевтілилися у відьом, щоб зібрати гроші на потреби ЗСУ

Гроші від продажу календарів підуть на придбання дронів, тепловізорів, медичних засобів тощо.

Відомі українські волонтерки знялися у ролі відьом для тематичного календаря, гроші від продажу якого підуть на потреби Збройних сил України. 

Участь у фотопроєкті взяли, зокрема, Дана Ярова, Алла Мартинюк, Таня Руденька, Світлана Андрійчук, Ядвіга Юра, Ольга Стоян, Марта та Ореста Бріт, Лілія Українська, Кристина Шишкарьова та інші. 

“Образи дівчата придумували собі самі, бо кожна з них - сильна, самодостатня жінка і виглядає так, як бачить себе на цій війні”, - розповіла авторка проєкту, волонтерка Дана Ярова. 

За її словами, над календарем працювали 8 фотографів, 5 візажистів (їхня робота була безкоштовною). Було використано 12 локацій. 

“Календар вийшов дуже тематичний, ідеологічний і смисловий. Нам здається, ми досягли поставленої мети”, - зазначила Дана Ярова. 

4 000 примірників, за її словами, можна буде придбати під час лотереї на платформі Юрія Бірюкова - офіційна презентація та продажі почнуться в понеділок, 18 липня. Також на сторінці волонтерки проходитиме аукціон, де теж можна буде придбати календар. 

“Всі гроші надходитимуть на один рахунок, потім порівну ділитимуться порівну між дівчатами-волонтерками, і, в залежності від напряму їхньої роботи, підуть на закупівлю дронів, тепловізорів, медичних засобів тощо”, - резюмувала Дана Ярова. 

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