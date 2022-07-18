Президент подав до Ради постанову про звільнення голови СБУ Баканова

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради постанову про звільнення голови СБУ Івана Баканова.

За даними джерел LB у Верховній Раді, голосування за подання президента України про звільнення Голови СБУ відбудеться на найближчому засіданні.

«Голоси за звільнення будуть», - додав один зі співрозмовників.

Також у «Слузі народу» наголосили, що «планується голосування по всім трьом кадровим питанням: призначення нової міністерки Мінсоцполітики, звільнення генпрокурорки Венедіктової та голови СБУ Баканова».

Водночас інший нардеп зі «Слуги народу» повідомив, що на найближчому засіданні не будуть виносити питання звільнення генпрокурорки».

Ще один депутат прогнозує, що «будуть 150 необхідних підписів (парламентарів) для реєстрації постанови про недовіру очільниці Офісу Генпрокурора. Це питання винесуть на голосування в зал».

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський усунув від обов'язків голову Служби безпеки Івана Баканова та відсторонив генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Тимчасовим в.о. голови СБУ було призначено Василя Малюка.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов згодом повідомив, що відсторонення Венедіктової та усунення очільника Баканова від виконання обовʼязків не означає звільнення.



А 15 липня міністр соціальної політики Марина Лазебна подала в парламент заяву про відставку.