Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко, якого вигнали зі "Слуги народу" за підтримку режиму Олександра Лукашенка прийшов до зали парламенту у формі Збройних сил України.

Про це повідомив депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович і оприлюднив відповідне відео.

За його словами, депутатам вдалося вигнати Шевченка із зали засідань

"Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом з колегами вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!" – написав В’ятрович.

Нагадаємо, 20 квітня минулого року Шевченко зустрівся з Лукашенком у Мінську. Нардеп поїхав до Білорусі попри те, що політичні відносини між країнами восени 2020 року було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах.

У травні його виключили за це з фракції "Слуга народу". У липні Шевченко виступив на "Слов'янському базарі". Після виступу нардеп назвав Лукашенка своїм другом.

Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною. Відомо, що він намагається створити власну політичну партію.