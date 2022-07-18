П’ятою буде? Чи визнають США Росію державою-спонсором тероризму?

Через два місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 27 квітня 2022 року, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон розглядає можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"На мою думку, немає жодних сумнівів, що росіяни тероризують український народ. Питання в тому, і його зараз вивчають юристи, чи відповідає Росія законодавчим вимогам щодо такого статусу", – сказав Блінкен на засіданні комітету Сенату (верхньої палати Конгресу) США. Для надання країні цього ганебного статусу держсекретар США повинен визначити, що її влада "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму".

Нагадаємо, що в списку санкцій, які Сполучені Штати накладають на державу, визнаючи її спонсором тероризму, — заборона на постачання зброї (експорт і продаж), контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборони на економічну допомогу, фінансові й інші обмеження.

Наприкінці червня резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму підтримав Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин. Остаточне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.

Останнім часом – після потужних ракетних ударів по мирних мешканцях українських міст, наслідком яких є велика кількість жертв і руйнувань – заклики визнати РФ спонсором тероризму почастішали, перш за все з українського боку. Однак, сказавши "а", чи скажуть Сполучені Штати "б"?

Вимоги визнати Росію спонсором тероризму лунали і раніше. 23 квітня 2014 року, після анексії Росією Криму та початку війни на сході України, на сайті Білого Дому "We the people" створили відповідну петицію до президента США Барака Обами, яка зібрала понад сто тисяч підписів з усього світу. Однак Білий Дім дав негативну відповідь. У квітні 2018 року сенатор-республіканець Корі Гарднер вимагав від Держдепартаменту США внести Росію до цього переліку в зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля. А в червні того ж року Україна звернулася із позовом про визнання Росії спонсором тероризму до Міжнародного суду ООН.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року питання, як бачимо, знову повернулося в порядок денний, свідченням чого стала заява Ентоні Блінкена.

На початку травня Верховна Рада України звернулася до Палати представників та Сенату Конгресу США із закликом вжити необхідних дій задля визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму, що дозволило б посилити міжнародні санкції проти Росії.

За відповідну постанову проголосували 344 нардепи. У пояснювальній записці наголошувалося, що постанова спрямовується також на "збільшення обсягів оборонної, фінансової та гуманітарної підтримки Україні, щоб допомогти нашій державі дати відсіч російській агресії й відновити територіальну цілісність й суверенітет нашої країни".

За тиждень резолюцію щодо визнання Росії терористичною державою, а її дій в Україні – геноцидом одностайно підтримав Сейм Литви.

Литовський парламент констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель, з метою повного чи часткового знищення української нації, її духу шляхом убивства цілих сімей, у тому числі дітей, викрадення їх, тортур, зґвалтувань, знущань з тіл вбитих та закатованих.

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", – наголошувалося в резолюції.

У травні відповідну резолюцію зареєстрували в Сенаті США. Співавторами документу виступили демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем. "Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою її слід асоціювати", – заявив Ліндсі Грем.

12 травня подібну резолюцію представили в Палаті представників США. Її авторами стали члени Комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Джо Вілсон і демократ Тед Лі.

24 червня резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму підтримав Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин.

Визнати Росію державою-терористом, державою-спонсором тероризму останнім часом закликали Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони України Олексій Резніков, очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема 27 червня у зверненні до учасників саміту "Великої сімки", який відбувся в Німеччині, Зеленський наголосив, що Росія стала найбільшою терористичною організацією світу. "Це має бути юридичний факт, і кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам", – заявив Президент України.

Акції під Білим домом з вимогою визнати Росію спонсором тероризму щодня проводять українські активісти.

Днями голова уряду України Денис Шмигаль обговорив питання визнання Росії державою-спонсоркою тероризму зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, однак про конкретні строки такого кроку не повідомлялось.

Чому важливо називати речі своїми іменами, в інтерв’ю LB.ua розповіла Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова: "Така оцінка закладає основу для дуже багатьох речей і унеможливлює, скажімо так, співпрацю business as usual. Саме тому, наприклад, ми просимо Сполучені Штати також визнати Росію країною – спонсором тероризму. Бо такий статус робить набагато легшим, якщо навіть не автоматично включає, запровадження деяких санкцій та обмежень.

Це також дуже важливо для всіх майбутніх судових процесів, а ми вже розпочали низку справ у міжнародних судах. Уже більш ніж десять країн відкрили кримінальні справи (розслідування злочинів Росії. – LB.ua). Тому що не повинно залишитися на нашій планеті місця, в якому росіяни будуть відчувати себе комфортно або в безпеці після того, що вони роблять зараз".

Експерти-міжнародники щодо перспектив ухвалення Сполученими Штатами такого рішення висловлюються переважно обережно. Дехто вважає, що визнання чи невизнання Росії державою-спонсором тероризму не має особливого значення, оскільки на РФ вже накладено стільки санкцій, скільки жодна країна не бачила із часів завершення Другої Світової війни. Це правда: станом на 7 березня 2022 року Росія вже за кількістю санкцій, запроваджених проти неї, обійшла Іран, Сирію та Північну Корею, число санкційних заходів, застосованих на той час до РФ, перевищило 5530. Стосовно Ірану впродовж десятиліття було впроваджено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму. Росія лише за 10 днів після вторгнення в Україну стала об'єктом 2778 нових санкцій. А з того часу кількість санкцій лише зростала.

За словами юриста Геннадія Дубова, рішення відкладається як з політичних, так і з економічних причин. США зробили РФ чемпіоном із санкцій, але у багатьох моментах поводяться стримано і залишають можливості для перемовин, вікно для діалогу, хоча й критично вузьке. Експерт припускає, що Сполучені Штати все ж хочуть схилити РФ до припинення війни в Україні іншим шляхом. До слова, він пояснює, що у міжнародному праві фігурує лише термін "країна-спонсор тероризму", поняття "країна-терорист" майже не застосовується.

Не варто забувати і про те, кажуть експерти, що у РФ є великі запаси ядерної зброї, через що західні держави не поспішають поводитись із Росією так, як вона на це заслуговує. Якщо ж відповідне рішення таки ухвалять, "полювання на Путіна" як на терориста номер один не буде, однак крах його режиму, мовляв, неминучий, це лише питання часу.

Що ж стосується європейців, то мужній приклад Литви навряд чи наслідуватимуть. "Ми засуджуємо ці воєнні злочини, але нам не потрібна жодна кваліфікація, щоб впроваджувати ці санкції проти Росії", – сказав знавець мистецтва політичного компромісу президент Франції Емманюель Макрон.

І взагалі – зима близько, а зіскочити з російської газової голки вдасться далеко не всім і ще не скоро…