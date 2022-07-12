Шмигаль обговорив з Ненсі Пелосі визнання росії державою-спонсором тероризму

Про конкретні строки такого кроку поки не повідомляється.

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Голова уряду України Денис Шмигаль та спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі обговорили визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також вони обговорили конфіскацію заморожених активів РФ на користь України.

Шмигаль подякував Конгресу за всебічну військову та технічну підтримку, фінансову допомогу та посилення санкцій.

Discussed w/ @SpeakerPelosi the recognition of russia as a state sponsor of terrorism & confiscation of frozen assets in favour of 🇺🇦. Thanked Congress 🇺🇸 for comprehensive military & technical support, financial assistance & increased sanctions. Together we'll win & restore 🇺🇦. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 11, 2022

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба та посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили питання допомоги США Україні.