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Шмигаль обговорив з Ненсі Пелосі визнання росії державою-спонсором тероризму

Про конкретні строки такого кроку поки не повідомляється.

Шмигаль обговорив з Ненсі Пелосі визнання росії державою-спонсором тероризму
Фото: kmu.gov.ua

Голова уряду України Денис Шмигаль та спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі обговорили визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Також вони обговорили конфіскацію заморожених активів РФ на користь України. 

Шмигаль подякував Конгресу за всебічну військову та технічну підтримку, фінансову допомогу та посилення санкцій. 

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба та посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили питання допомоги США Україні

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