Мобільні комплекси з оформлення паспортів України запрацюють не лише в Польщі, - Монастирський

Мобільні комплекси з оформлення паспортів України, які зараз функціонують у Польщі, з часом працюватимуть і в інших країнах Європи, оскільки на їх послуги є великий попит серед громадян України.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на голову МВС Дениса Монастирського.

“Поспілкувавшись із нашими громадянами, я зрозумів, що ці машини працюватимуть за кордоном ще дуже довго. Кількість заявок на оформлення нових документів лише зростає”, - сказав Монастирський.

Він додав, що на послугу оформлення паспортів є величезний попит, оскільки багато людей, рятуючись від війни, їхали за кордон без документів або ж утратили їх.

Фото: Укрінформ

За словами міністра, в серпні у Варшаві відкривається стаціонарний офіс, де можна буде оформити як закордонний, так і внутрішній ID-паспорт громадянина України.

Водночас мобільні комплекси вирушать в інші регіони Польщі, а також до Чехії, Словаччини, Болгарії, після досягнення відповідних домовленостей з цими країнами.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в польських школах очікують ще 200 тис. українських дітей.