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Британія відправила шість винищувачів на навчання до Фінляндії та Швеції

Мета навчань - дозволити ВПС трьох країн зміцнити здатність діяти пліч-о-пліч. 

Британія відправила шість винищувачів на навчання до Фінляндії та Швеції
Фото: Lockheed Martin

Міноборони Британії повідомило, що шість винищувачів Королівських ВПС вилетіли до Фінляндії та Швеції для проведення спільних навчань.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони Бен Воллес розповів, що винищувачі вилетіли на прохання обох країн, та наголосив на прихильності Британії до зміцнення потенціалу колективної оборони.

Серед літаків, що беруть участь в навчаннях, - два новітні винищувачі F-35. Вони проводять бойову підготовку разом із чотирма "Тайфунами" британських ВПС, фінськими F-18 Hornet та шведськими літаками Gripen, заявили представники міністерства оборони.

Мета навчань - дозволити військово-повітряним силам країн зміцнити свою здатність діяти пліч-о-пліч одне з одним. Навчання проводяться після подання країнами заявок на вступ до НАТО після вторгнення Росії до України.

Воллес сказав, що Фінляндія та Швеція є "важливими партнерами в галузі оборони", і їхній вступ до НАТО "зробить Альянс сильнішим, оскільки ми стикаємося з новою загрозою в Європі".

Нагадаємо, що парламент Фінляндії ухвалив закон про будівництво більш міцних парканів на кордоні з Росією.

Командувач фінськими Оборонними силами Тімо Ківінен заявив, що Фінляндія десятиліттями готувалася до можливої війни з Росією та готова відбити напад.

18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. 

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