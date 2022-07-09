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Банк Естонії розпочав продаж монети, яка присвячена Україні

Номінал монети - 2 євро.

Банк Естонії розпочав продаж монети, яка присвячена Україні

Вчора, 8 липня, Банк Естонії розпочав продаж монети, яка присвячена Україні. Отримані від продажу монет кошти підуть НБУ на підтримку боротьби за свободу країни.

Про це повідомив банк Eesti Pank.

Спеціальний дизайн монети розробила українська біженка з Харкова Дар’я Тітова, яка навчається в Естонській академії мистецтв. 

На монеті зображена дівчина як символ ніжності, яка в свою чергу оберігає пташку на долоні. На монеті також зображені колоски зерна.

Фото: Банк Естонії

Наразі Банк Естонії планує випустити до 40 тис. монетних карток вартістю 18 євро. Якщо попит виявиться вищим, то банк готовий збільшити тираж.

Монети зі спеціальним дизайном також надійдуть у широкий обіг наприкінці 2022 року. Заплановано, що в обіг буде випущено 2 млн монет номіналом 2 євро.

Нагадаємо, кожен, хто придбає благодійну марку на підтримку України, яку випустила Canada Post, автоматично пожертвує кошти для українців

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