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В ООН попередили про катастрофу з голодом у найближчі два роки

345 млн людей переживають гостру нестачу продовольства. 

В ООН попередили про катастрофу з голодом у найближчі два роки
Прапори країн учасниць перед входом в будівлю ООН в Женевi, Швейцарія, 16 серпня 2020 р .
Фото: Depositphotos/bennymarty

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН попередив, що світ може стикнутися з катастрофою голоду в найближчі два роки. 

Девід Бізлі закликав до короткострокових і довгострокових реформ, включно з терміновим розблокуванням 25 млн тонн українського зерна, яке не дає експортувати Росія, повідомляє The Guardian.

Він додав, що нинішня криза з продовольством, ймовірно, ще більше поглибиться наступного року. До повномасштабної війни в Україні кількість людей, які переживали гостру нестачу продовольства, складала 276 млн проти 130 млн в часи до ковіду. 

"Це число зросло до 345 млн через українську кризу. І 50 млн людей в 45 країнах зараз – за крок від голоду", – заявив Бізлі в передмові до нової брошури Інституту Блера.

Він додав, що продовольча криза вийшла далеко за межі України – на Африку, Близький Схід, Азію і Латинську Америку.

Він також не виключає, що ситуація з продовольством викличе в країнах масові заворушення. 

Нагадаємо, Україна щороку вирощувала достатньо продовольства, щоб нагодувати 400 мільйонів людей. Росія блокуванням морських портів не дає українцям експортувати зерно до країн, які критично від нього залежні. Натомість росіяни крадуть збіжжя на тимчасово окупованих територіях та незаконно вивозять його. 

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