Китай підтримає всі зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню війни в Україні, – очільник МЗС країни Лаврову

Китай і Росія продемонстрували "сильну стійкість" і “стратегічну рішучість” своїх відносин.

Китай підтримає всі зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню української кризи.

Про це заявив очільник китайського МЗС Ван Ї своєму російському колезі Сергію Лаврову на зустрічі у кулуарах саміту G20 на Балі, пише Reuters.

Така теза була оприлюднена у пресрелізі китайського зовнішнього політичного відомства.

Окрім того, за словами Ван Ї, Китай і Росія підтримували нормальний обмін і сприяли співпраці в різних сферах і відкинули будь-яке “втручання”, демонструючи "сильну стійкість" і “стратегічну рішучість” своїх відносин.

Нагадаємо, щодо розвʼязаної Росією війни проти України Штати і союзники наполягають, що Китай має зайняти чіткішу позицію. Водночас вони стверджують, що поки немає доказів військової підтримки Кремля з боку китайської влади.

Водночас координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що збільшення Китаєм імпорту російської нафти – це мовчазна підтримка РФ.