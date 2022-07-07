Нідерланди надали Україні військової допомоги на суму понад €170 млн, зокрема 8 гаубиць

Нідерланди надали Україні військової допомоги на суму понад 172,7 млн євро, повідомляє NOS.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у листі до Палати представників зазначила, що уряд продовжить докладати зусилля, щоб підтримувати Україну.

Оллонгрен не уточнила, про які саме товари військового призначення для нашої держави йдеться. Лише повідомила, що члени Палати представників ознайомляться з переліком конфіденційно.

Серед поставок - вісім броньованих гаубиць, які вважаються найважчою артилерією голландської армії.

Також Нідерланди спільно з Німеччиною навчатимуть українських бійців користуватися гаубицями. Також тривають переговори, щоб залучити ще одну країну до цих навчань.

Разом з тим Оллонгрен зазначила, що наразі підтримка України "допустимо" впливає на готовність збройних сил Нідерландів. Але дедалі стає важче доставляти озброєння і товари, не впливаючи на цю готовність.

Нагадаємо, Україна отримає від Німеччини та Нідерландів ще шість САУ "Panzerhaubitze 2000".

Глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі заявив, що Нідерланди, Канада і Польща пожертвують для України артилерію.