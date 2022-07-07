Відомо наразі про загиблого і двох поранених, інформацію уточнюють.

Російські окупанти цілодобово обстрілюють Авдіївку, що в Донецькій області.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, починаючи від вечора 6 липня, загарбники завдали понад десяток ударів.

"Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ. Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань", - розповів Кириленко.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Очільник Донеччини закликав жителів міста евакуюватися, оскільки залишатися в населеному пункті небезпечно.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України нині повідомили, що росіяни намагаються вийти на рубежі Донецької області.

Упродовж доби рашисти обстрілювали область з артилерії, РСЗВ "Ураган", РСЗВ "Град".