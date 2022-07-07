Біля Маріуполя майже вдвічі збільшилися місця масових поховань, - "Схеми"

За даними міської ради, загалом там може бути поховано понад 15 тисяч жителів.

У селищі Старий Крим, яке розташоване біля Маріуполя, вдвічі збільшилися місця масових поховань, повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Це видно зі знімків супутника Planet Labs. Порівняно зі знімком за 8 травня площа поховань зросла майже у два рази.

В міськраді Маріуполя повідомили, що загалом у могилах може бути захоронено понад 15 тисяч жителів.

29 червня супутник зафіксував техніку, якою росіяни продовжили рити траншеї на кладовищі біля Старого Криму.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив - таке збільшення захоронень можна пояснити тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхівок. У кожному з таких будинків може бути до сотні загиблих.

"Вони (окупанти – Ред.) почали масово розбирати завали, "пригнали" своє так зване "МНС", а там, що не будинок – то могильник. Вчора (5 липня, – Ред.) вони "взялись" за наш мікрорайон "Черемушки", приїхали співробітники так званого "МНС", залізли в підвал одного з будинків, а там 100-200 трупів, вони розвернулись і поїхали, сказавши, "не наша справа", оскільки "МНСники" відмовляються займатись тілами загиблих. Далі ними займаються робітники так званих "державних ритуальних послуг" та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза", – розповів Андрющенко.

На згаданому кладовищі в Старому Криму зросла кількість і окремих могил. Влада Маріуполя пояснила, що рашисти почали заробляти на ритуальних послугах - пропонують поховання в окремій могилі, а не в масовій.

Нагадаємо, масові поховання в старому Криму виявили за допомогою супутникових знімків наприкінці квітня. До цього братські могили знайшли в Мангуші та Виноградному.