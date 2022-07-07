Розвідка не виключає спроб наступу окупантів на Запоріжжя, – Маляр

За даними Головного управління розвідки, російські окупаційні війська спробують провести наступальні дії в напрямку Запоріжжя та оточити підрозділи ЗСУ.

Про це в Медіацентрі Україна повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя або здійснення обходу в напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів”, – зазначила вона.

Також, за словами Маляр, не виключається, що для цього підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше п’ятьма батальйонно-тактичними групами.

За її словами, на Криворізькому та Миколаївському напрямках противник намагатиметься утримувати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, ЗСУ з 24 лютого по 7 липня ліквідували близько 36 650 російських військових. За останню добу було знищено 150 окупантів і багато ворожої техніки.