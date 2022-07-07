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У Львові відновили старовинний рецепт борщу з вишнями, аби допомогти морській піхоті зібрати гроші на авто

Гостей годуватимуть верещакою, приготовленою у борщі, борщовим паштетом, рибою або дичиною з борщовим соусом і навіть двома видами борщового морозива: буряковим та щавлевим. 

У Львові відновили старовинний рецепт борщу з вишнями, аби допомогти морській піхоті зібрати гроші на авто
Ілюстративне фото
Фото: Мінкультури

Уже цієї суботи, 9 липня, у Львові відбудеться унікальний гастрономічний вечір “6 борщів від 3 шеф-кухарів”. Львівські гурмани зможуть спробувати страву за відновленим стародавнім рецептом і концептуальну вечерю, де в кожній страві, від закуски до десерту, буде використаний борщ. А зібрані за цей вечір кошти підуть на купівлю авто для розвідників 35 бригади морської піхоти.

Гостей годуватимуть верещакою (страва запорізьких козаків на основі ребер), приготовленою у борщі, борщовим паштетом, рибою або дичиною з борщовим соусом і навіть двома видами борщового морозива: буряковим та щавлевим. А головною стравою буде борщ на підкопчених, а потім підквашених вишнях. Це давня страва північної Львівщини та Волині. А поміж споживанням страв благодійники слухатимуть лекцію про історію борщу від дослідника української кухні. 

“Ми займаємося відновленням локальних рецептів та популяризацією місцевих страв уже десять років”, - розповів LB.ua Всеволод Поліщук, співзасновник ГО Клуб галицької кухні та один із ініціаторів вечері. “Борщ із вишнями зацікавив мене кілька років тому, коли одну з варіацій приготував мій тесть у Сокалі. Потім про схожу страву написав ресторатор з Волині. Ми почали копати далі, і знайшли численні згадки про приготування такого борщу на теренах теперішніх Львівської та Рівненської областей ще на початку 19-го століття. Тоді почалися пошуки самої рецептури, адже переважно в записах експедицій фіксують сам факт існування страви, її вигляд і що кажуть місцеві мешканці, а не перепис. Збір інформації тривав майже два роки”.

Робота над відтворенням рецепту з професійними кухарями почалася в квітні. “Спочатку ми думали використати момент запуску нового ресторану “Моцарт і селера”, аби одночасно прорекламувати заклад і презентувати відновлену страву. Але киянин Сергій Супрун, який керував процесом на початку, тоді волонтерив і нам теж допомагав на дружніх засадах, так само більше волонтеркою ніж бізнесом займався заклад шефа Назара Вересняка, та й засновниці ресторану Тетяні Абрамовій ця тема не була чужою, адже один із її закладів годував переселенців, ще один був складом гуманітарки, звідки вона їхала на Схід”, - каже Всеволод Поліщук. 

 І саме в той час, коли і рецепт борщу з вишнями, й інші “борщові” страви були розроблені і можна було починати, до Тетяни Абрамової надійшов запит від розвідників 35 бригади морської піхоти (Одещина, недалеко від епіцентру подій зі Зміїним). “Вийшли з ладу майже всі автомобілі, допоможіть придбати джип”. Саме цим - збором грошей на джип займатимуться попри готування і лекцію, два згадані шефи, рестораторка, Клуб галицької кухні, а також Максим Прихідько, переможець українського відбору найбільш престижної світової кулінарної премії Bocuse D’Or.

Отримати більше інформації про подію та зарезервувати місце можна за посиланням: https://fb.me/e/3iwrNC1JO

Нагадаємо, що в цьому ж закладі минулого тижня вже зібрали мистецьким аукціоном 72 тисячі гривень для протезування Михайла Варварича, бійця 80-ої бригади, котрий втратив ноги, але хоче повернутися на фронт.

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