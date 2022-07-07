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ЗСУ підняли український прапор на острові Зміїний – опубліковано фото та відео (оновлено)

Військові також написали послання для російських окупантів.

ЗСУ підняли український прапор на острові Зміїний – опубліковано фото та відео (оновлено)
о. Зміїний
Фото: t.me/Bratchuk_Sergey/15086

Українські захисники підняли на острові Зміїний національний прапор України з посланням для російських окупантів.

Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він також опублікував відповідне фото.

"Державний прапор України, встановлений на о. Зміїному (селище Біле Ізмаїльського району Одеської області)", – написав Братчук у Telegram.

На прапорі військові написали послання для російських окупантів: "Пам'ятай "русский военный корабль" острів Зміїний – це Україна!" і – підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.

Оновлено. Українські військові зачистили острів від російських окупантів. Про це повідомила пресслужба міськради Одеси.

"Підрозділи спецпризначення виконали завдання по зачистці острова Зміїний. Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру"", - йдеться в повідомленні.

Фото: t.me/Bratchuk_Sergey/15086

Фото: t.me/Bratchuk_Sergey/15086

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон. 

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема – ракетні комплекси. 

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.

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