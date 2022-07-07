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Російські окупанти втратили в Україні вже 36 650 солдатів

Найбільших втрат минулої доби ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Російські окупанти втратили в Україні вже 36 650 солдатів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 36 650 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Так, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу – близько (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1602 (+2);
  • бойових броньованих машин - 3797 (+8);
  • артилерійських систем - 815 (+3);
  • РСЗВ - 247 (+0);
  • засобів ППО - 107 (+0);
  • літаків - 217 (+0);
  • гелікоптерів - 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3);
  • крилатих ракет - 155 (+2);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17);
  • спеціальної техніки - 66 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні почалась 134 доба протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню.

Наразі ворог намагається встановити повний контроль над Луганщиною. Також Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні.

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