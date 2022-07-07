Росіяни обстрілами пошкодили лінію електропередач на Дніпропетровщині

Ніч на 7 липня на Дніпропетровщині минула з тривогами і обстрілами. Росіяни продовжили удари по Криворізькому району.

Постраждала знову Зеленодольська громада, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Марʼянському пошкоджено лінію електропередач, тож частина села лишилась без світла.

"Люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно", – додав Резніченко.

Нагадаємо, за вчора окупанти шість разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Загорілися житловий будинок, степ, поля з пшеницею.

Цей район обстрілюється росіянами з тимчасово окупованої території Херсонщини.