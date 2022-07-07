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Росіяни обстрілами пошкодили лінію електропередач на Дніпропетровщині

Постраждалих немає. 

Росіяни обстрілами пошкодили лінію електропередач на Дніпропетровщині
Валентин Резніченко
Фото: dnipro.tv

Ніч на 7 липня на Дніпропетровщині минула з тривогами і обстрілами. Росіяни продовжили удари по Криворізькому району.

Постраждала знову Зеленодольська громада, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

У Марʼянському пошкоджено лінію електропередач, тож частина села лишилась без світла. 

"Люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно", – додав Резніченко.

Нагадаємо, за вчора окупанти шість разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Загорілися житловий будинок, степ, поля з пшеницею. 

Цей район обстрілюється росіянами з тимчасово окупованої території Херсонщини. 

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