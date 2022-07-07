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​Через ворожі обстріли на Харківщині горіло пшеничне поле, АЗС та інші цивільні об'єкти

Рятувальники ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів

​Через ворожі обстріли на Харківщині горіло пшеничне поле, АЗС та інші цивільні об'єкти
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 30 оперативних виїздів, 18 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"На території Харківщини сталося 7 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, з яких 3 в Богодухівському, 2 в Чугуївському, 1 в Ізюмському та ще 1 в Харківському районі області. Горіли торговельна будівля та бензоколонки на АЗС, виробнича будівля, господарські будівлі, сінник, гараж, хвойна підстилка, суха трава та пшениця", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, рятувальники виїжджали гасити пшеничне поле на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району, яке спалахнуло в результаті ворожих обстрілів. Вогонь охопив площу 1 га та господарську споруду у населеному пункті. До ліквідації пожежі було залучено відділення ДСНС із селища Барвінкове.

Через ворожі обстріли почалася пожежа у виробничій будівлі в Калиновому Богодухівського району. Площа пожежі становила близько 900 кв. м. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 12 фахівців ДСНС.

Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська атакували Харків ракетами, били із систем залпового вогню та мінометів по населених пунктах області. У результаті ворожих обстрілів на Харківщині пошкоджено фермерський склад і навчальний заклад.

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