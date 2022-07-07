За вчора на Миколаївщині обстрілами поранило 18 людей

За 6 липня від російських обстрілів зазнали поранень 18 мирних мешканців Миколаївської області.

Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані в Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галицинівській громадах. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в телеграм.

Дітей серед постраждалих немає.

"Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – зазначила вона.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 294 громадяни, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 103 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, сьогодні вранці обстрілів зазнало м. Очаків та Острівський старостинський округ. Потерпілих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Учора було зафіксовано обстріли в Первомайській громаді, унаслідок яких сталося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки.

Також вчора окупанти обстріляли с. Лимани Галицинівської громади реактивною системою залпового вогню "Град" та артилерією 122-го калібру. Потерпілих немає. Після ворожих обстрілів ввечері в с.Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа поля з ячменем та сухої трави.