Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
ГоловнаСуспільствоВійна

В Херсоні росіяни спалюють тіла загиблих, щоб приховати втрати, – ГУР МО

Крім того, на окупованій території не вистачає лікарів.

В Херсоні росіяни спалюють тіла загиблих, щоб приховати втрати, – ГУР МО
Херсонська область
Фото: Надане Володимиром Марусом

Задля приховування реальної кількості втрат, окупанти регулярно спалюють тіла своїх вбитих військових.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

На околицях міста неодноразово виявляли місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

"Тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється", – йдеться у повідомленні військової розвідки.

Крім зазначеного, в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. Ситуація стає критичною, через те що велика кількість лікарів не погодилася працювати на ворога та виїхала з тимчасово окупованих територій. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів.

Також ГУР повідомляє, що херсонський колаборант Євген Соболєв, начальник виправної колонії № 90, після підриву авто в якому він перебував, знаходиться в міській клінічній лікарні ім. Лучанського у відділенні ортопедії зі встановленими на обидві ноги апаратами Ілізарова.

Нагадаємо, мобілізовані з ОРДЛО скаржаться, що росіяни прикриваються ними на передовій.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях у загарбників масове пияцтво.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також