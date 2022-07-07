В Херсоні росіяни спалюють тіла загиблих, щоб приховати втрати, – ГУР МО

Крім того, на окупованій території не вистачає лікарів.

Задля приховування реальної кількості втрат, окупанти регулярно спалюють тіла своїх вбитих військових.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

На околицях міста неодноразово виявляли місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

"Тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється", – йдеться у повідомленні військової розвідки.

Крім зазначеного, в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. Ситуація стає критичною, через те що велика кількість лікарів не погодилася працювати на ворога та виїхала з тимчасово окупованих територій. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів.

Також ГУР повідомляє, що херсонський колаборант Євген Соболєв, начальник виправної колонії № 90, після підриву авто в якому він перебував, знаходиться в міській клінічній лікарні ім. Лучанського у відділенні ортопедії зі встановленими на обидві ноги апаратами Ілізарова.

Нагадаємо, мобілізовані з ОРДЛО скаржаться, що росіяни прикриваються ними на передовій.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях у загарбників масове пияцтво.