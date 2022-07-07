Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги ЄС в 1 млрд євро

Сьогодні Європейський парламент проголосував за підтримку пропозиції Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

Таке рішення одного з ключових органів ЄС було ухвалено у безпрецедентно короткі строки. Відповідно до інституційних процедур в ЄС, згадана пропозиція Європейської Комісії має бути також підтримана Радою Європейського Союзу, після чого відповідне рішення набуде чинності.

Нагадаємо, 1 липня Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у розмірі 1 млрд євро.

Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб та у цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.