ЄС запропонував Україні 1 мільярд євро

Це вже не перша макрофінансова допомога Україні.

Європейський союз готовий надати Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги, що допоможе задовольнити нагальні потреби України.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що перша частина пакету макрофінансової допомоги була оголошена в травні.

“ЄС продовжить надавати допомогу Україні та в довгостроковій перспективі підтримувати її відновлення”, - повідомила голова Єврокомісії.

Today we propose €1 billion for Ukraine.



The first part of the macro-financial assistance package announced in May.



It will help meet urgent needs in the country.



The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

Нагадаємо, Україна отримала кредит на суму 446,8 млн євро у рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.