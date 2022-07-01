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ЄС запропонував Україні 1 мільярд євро

Це вже не перша макрофінансова допомога Україні.

ЄС запропонував Україні 1 мільярд євро
Фото: EPA/UPG

Європейський союз готовий надати Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги, що допоможе задовольнити нагальні потреби України.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що перша частина пакету макрофінансової допомоги була оголошена в травні.

“ЄС продовжить надавати допомогу Україні та в довгостроковій перспективі підтримувати її відновлення”, - повідомила голова Єврокомісії.

Нагадаємо, Україна отримала кредит на суму 446,8 млн євро у рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

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