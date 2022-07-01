Довкілля після війни допоможе відновити ЄС

Україна долучилась до програми відновлення клімату та довкілля LIFE та уклала відповідну угоду з ЄС, інформує Урядовий кур'єр.

«Це те, на що ніколи не вистачало коштів. LIFE - це потужний фінансовий інструмент країн-учасниць. Це велика довіра до України», - зазначив на брифінгу міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За словами міністра, нині вже є перелік з 15 пропозицій, які оформлять для подання на участь у програмі. Головним чином увагу зосередять на відновленні річок, розвитку заповідного фонду та ренатуралізації екосистем.

«Ми бачимо, який страшний вплив має війна на життя кожного українця. Не менш страшний вплив ця війна має і на довкілля. До прикладу, сотні тисяч тонн брухту, що лишається на території України, ліси, які були заміновані та знищені. Потрібно вже починати думати про їхню регенерацію. Саме на це і буде спрямовано діяльність у межах програми LIFE», - сказав комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

Програма LIFE функціонує вже 30 років і за цей час надала співфінансування для 5600 проєктів у ЄС, зокрема, в Латвії, Італії, Нідерландах, Німеччині. Бюджет програми на 2021 - 2027 роки складає 5,43 млрд євро.

У профільному міністерстві кажуть, що участь у програмі дозволить нарешті спрямувати більше коштів на ті сфери, які власними зусиллями фінансувати в достатньому обсязі не вдавалось.

Раніше Держекоінспекція повідомляла, що внаслідок знищення нафтобази на Київщині довкіллю завдано збитків на майже мільярд гривень.

А загальні збитки, завдані довкіллю в Україні внаслідок збройної агресії Росії, становлять вже понад 200 мільярдів гривень.