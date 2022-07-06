Агресор зменшив до мінімальних показників транзит газу через Україну в Європу

Росія таким чином умисно продовжує стратегію та “сушить” європейський ринок.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС” Сергій Макогон, передає кореспондент LB.

“Українська ГТС працює дуже важко, оскільки в країні війна. Але ми докладаємо максимум зусиль, щоб забезпечити транспортування газу до усіх українських споживачів. Так, у нас є суттєві пошкодження. В основному, це Донецька, Луганська, Харківська та Запорізька області. Як тільки у нас з'являється можливість поремонтувати систему, ми це робимо. Активно співпрацюємо з облгазами, розподільчими мережами. Оскільки є дуже суттєві пошкодження у містах, де працює ворожа артилерія”, – заявив він.

Макогон запевнив, що Україна виконує зобов'язання щодо транзиту газу. Наразі залишається мінімальний обсяг транзиту на рівні 40 млн куб м газу на добу.

“І це мінімум за останні роки. Це продовження стратегії “Газпрому”. Вони “сушать” європейський ринок. Вони зменшили транзит навіть по “Північному потоку-1” на 100 млн куб м. Була зупинка потоку Туреччини. Вони не використовують польський маршрут. Він фактично вже стоїть порожній з початку року. Та знизили транзит газу до мінімуму через Україну”.

Хоча на цей час законтрактовані 109 млн куб м газу. Однак транспортується лише 40 млн куб м або фактично 40% від обсягів, за які сплачує Росія.

“Для нас важливий транзит. І це не питання коштів, які ми заробляємо. Це питання безпеки наших мереж. Бо ми бачимо, що російські війська цілеспрямовано не знищують нашу ГТС, оскільки вони зацікавлені в транзиті. У нас немає окремих труб для транзиту та внутрішнього постачання. Тому поки у нас є транзит, доти є якась гарантія, що наші газотранспортні мережі не будуть пошкоджені. Та ми зможемо доставляти газ нашим споживачам”, – пояснив він.

Нагадаємо, глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив про те, що Європі необхідно негайно підготуватися до того, що Росія відключить весь експорт газу до регіону цієї зими.