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Австралія на рік скасувала мита на імпорт низки українських товарів

Винятком є паливо, алкоголь та тютюнові вироби.

Австралія на рік скасувала мита на імпорт низки українських товарів
Фото: ЕРА/UPG

Уряд Австралії оголосив про скасування на 12 місяців мит на імпорт низки товарів з України. Зміни набули чинності з 5 липня.

Про це йдеться на сайті австралійського міністерства торгівлі та туризму.

Скасування мита є частиною пакету підтримки, озвученого прем'єр-міністром країни за підсумками його візиту до Києва.

Передбачено зниження до нуля тарифів у розмірі до 5% на низку товарів, які виготовляються в Україні. Водночас у силі залишаються еквівалентні акцизам мита, як ті, що застосовуються до палива, алкоголю та тютюнових виробів.

“Такі заходи Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, життєво важливі для відновлення та реконструкції України в короткостроковій та довгостроковій перспективі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у 2021 році вартість імпортованих до Австралії українських товарів становила близько $122 млн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі 3 липня зустрівся у Києві з Президентом України Володимиром Зеленським.

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