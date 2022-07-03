Якщо Путін захоче приїхати на G20, то отримає недружній прийом, - прем'єр Австралії

Якщо президент країни-аресора Володимир Путін захоче приїхати на саміті G20 в Індонезії, то отримає "недружній прийом".

Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Якщо пан Путін захоче приїхати на цю зустріч, а я не впевнений, що він це зробить, тоді він отримає той прийом, якого заслуговує. Недружній, він не поважає міжнародне право і поводиться так, як це не відповідає цінностям цього світу", - підкреслив Албенізі.

Австралійський прем'єр додав - вірить у те, що "Росію потрібно ізолювати, наскільки це взагалі можливо".

Нагадаємо, Албенізі сьогодні прибув в Україну. Він відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь у Київській області.

Також австралійський прем'єр пообіцяв додаткову військову допомогу Україні.