Шмигаль розповів про вигоду України від статуту кандидата в члени ЄС

Серед них - доступ до європейських структур, зокрема, Фонду солідарності Європейського Союзу, а також фінансова і технічна допомоги.

Для України статус кандидата в члени Європейського Союзу має ряд переваг.

Про них в інтерв'ю LB.ua розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Перш за все, це доступ до європейських структур. Тобто Україна на рівні офіційних органів, осіб, отримує доступ безпосередньо в інституції Європейської комісії, і ми починаємо вчитися працювати уже в інституціях Європейського Союзу. Це перший важливий момент, тому ще це підготовка до майбутнього членства: треба вміти жити в тих правилах і в тих інституціях", - пояснив Шмигаль.

Також наша держава може розраховувати на фінансову підтримку ЄС, яка включає гранти і кредити.

"На наступні сім років у Європейському Союзі закладено понад 14 мільярдів євро підтримки для країн-кандидатів, в середньому близько двох мільярдів євро щорічно виділяється на країни-кандидати грантової підтримки від Європейського Союзу", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, Україна може отримувати від ЄС технічну допомогу. Мова йде про галузеві підтримки, допомога в розвитку сільських територій, сталого сільськогосподарського розвитку.

"Крім цього, у нас відкриється доступ до Фонду солідарності Європейського Союзу. Це важливий фонд. Ми також неодноразово вели перемовини про доступ до нього з пані президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Що це означає? Коли був ковід, країни Європейського Союзу утворили Фонд солідарності, який мав наповнюватися коштами в розмірі до 800 мільярдів євро для підтримки і відновлення країн Європейського Союзу і країн-кандидатів від наслідків ковіду", - додав глава уряду.

Нагадаємо, ЄС готовий надати Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги, що допоможе задовольнити нагальні потреби України.

Днями Україна та Євросоюз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, так званий транспортний безвіз.