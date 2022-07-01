Зеленський, Стефанчук і Шмигаль підписали спільну заяву щодо стратегічної мети України – членства в ЄС

Президент Володимир Зеленський, голова парламенту Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо стратегічної мети України – повноцінного членства в ЄС.

Підписання відбулося в межах парламентського засідання 1 липня. Перед тим до парламентарів звернувся Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн брала участь відеозвʼязком.

"Підписання цієї заяви має значення те саме, що і підписання заявки на вступ на пʼятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І шлях до членства не має тривати десятиліття", – наголосив Зеленський.

Президент закликав ідеально зробити свою частину роботи, аби колеги в ЄС могли консолідовано ухвалити історичне рішення.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні парламентарі мають ухвалити низку євроінтеграційних законопроєктів. Також планується призначення нового уповноваженого з прав людини. Кандидатом є нардеп "За майбутнє" Дмитро Лубінець.