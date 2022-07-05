Конференція в Лугано: як українська влада бачить відновлення країни

План відновлення України наразі оцінюється у $750 млрд, а ключовим джерелом фінансування мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів.

У швейцарському Лугано триває дводенна Міжнародна конференція з питань відновлення України. Участь у форумі беруть високопосадовці та представники понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. Присутня і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Конференцію за допомогою відеозвʼязку відкрив Президент України Володимир Зеленський.

Україна представила в Лугано свій погляд на відбудову, визначила пріоритети і озвучила орієнтовний "кошторис". Хоча перші результати обговорення вже є, швидких гучних заяв щодо фінансової та іншої допомоги очікувати навряд чи варто. Особливо з урахуванням певних розбіжностей всередині Європи, між державами, міжнародними фінансовими інституціями, установами та агенціями тощо. Головне – дати процесу поштовх.

Оцінити збитки, яких завдала і ще завдасть Україні повномасштабна агресія Росії, надзвичайно важко. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, всі збитки фіксуватимуться на електронній мапі країни, яку формує уряд.

На основі цієї карти партнери України спільно з Кабміном, експертами та місцевою владою готуватимуть технічні проєкти відбудови та трансформації регіонів, зазначив Шмигаль.

Офіси відновлення України пропонується відкрити у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах. Головний офіс має бути в Києві.

Чому саме зараз, адже війна ще не закінчилася?

“Хочу зазначити, що, коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз”, – сказав у своєму вчорашньому зверненні до співгромадян президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українські сили звільнили від окупантів понад тисячу населених пунктів, щотижня додаються нові. Всі вони зазнали масштабних руйнувань, і це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини й соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах – десятки тисяч.

Потрібно готувати школи та університети до нового навчального року на всій вільній території країни й у нових умовах постійної загрози, зокрема ракетних ударів... Також треба готуватися до зими й зробити все, щоб ми пройшли цю зиму спокійно з погляду енергетики попри будь-які загрози, які створює щоденно Росія.

Володимир Зеленський підкреслив, що значна частина економіки знищена бойовими діями та російськими ударами, тисячі підприємств не працюють. Це означає високу потребу в робочих місцях, у забезпеченні соціальних виплат попри зниження податкових надходжень.

Президент відзначив, що конференція в Лугано та її рішення можуть стати першим великим кроком до перемоги демократичного світу. Саме через те, що напад Росії – це атака не лише на Україну, а й на європейську систему, відновлення нашої держави має бути спільною справою. Він також подякував Данії за готовність взяти шефство у відбудові Миколаївщини, Великій Британії – за готовність допомагати з відбудовою Київщини.

Основними принципами національного плану відбудови, запропонованого Україною, є, серед іншого, максимальна безпека, екологічність, застосування зелених технології, безбарʼєрність, прозорість при використання коштів.

Скільки це коштуватиме і де взяти гроші

За словами президента Зеленського, відбудова України – найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу, тож і вартуватиме він багато.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції повідомив, що план відновлення України вже оцінюється у $750 млрд.

Ключовим джерелом відновлення, на думку Шмигаля, мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. Прем'єр подякував країнам, які вже розпочали процес конфіскації, а також закликав інших партнерів приєднатися до цього процесу.

Серед джерел відновлення прем'єр також назвав міжнародні гранти, пільгові кредити міжнародних фінансових інституцій, інвестиції приватного сектора та позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій. Одним із джерел відновлення країни стане бюджет України.

Згідно з баченням відновлення України "Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій", упродовж 10 років план передбачає реалізацію 850 проєктів на загальну суму понад $750 млрд. З них на 2023-2025 роки передбачено реалізацію 580 проєктів із фінансуванням понад $350 млрд, а на 2026-2032 роки – 270 проєктів із фінансуванням понад $400 млрд.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора України повідомив про арешт майна російських і білоруських підприємств на понад 360 млн грн.

Очільник Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 2019-2020 роках, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов вважає, що для швидкого відновлення Україна вже зараз потребує мінімум $17 млрд.

За його словами, загальні втрати, враховуючи людський капітал, втрати прибутків та ВВП, складають не менше $500-750 млрд, яких Україна потребуватиме впродовж 10 років.

"Наразі Україна вже потребує "швидких грошей" на першочергове відновлення. Називається перша цифра в $17 млрд для реалізації ключових програм та напрямків. А більш загальна для fast recovery – $60 млрд", - додав Милованов.

На його думку, за результатами конференції в Лугано має бути створений секретаріат задля визначення пріоритетних програм та розподілу необхідних фінансів.

На чому наголошує Україна

"Поки триває війна, важко говорити та прогнозувати, якими ми з неї вийдемо. Але зараз, починаючи розробляти перший драфт плану відновлення нашої країни, працюючи багато з міжнародними експертами, партнерами, ми розуміємо, що, перш за все, наша економіка має бути спрямована на забезпечення безпекової складової", – напередодні відкриття форуму в Швейцарії сказав голова українського уряду Денис Шмигаль в інтерв’ю LB.ua.

Цей самий "перший драфт" два з половиною місяці розробляли 2500 експертів за 24 напрямками – від відбудови інфраструктури до прав людини.

До слова, у форумі в Лугано бере участь чимало представників українських правозахисних та медійних організацій. Їхнє бачення того, яким має бути повоєнне громадянське суспільство, теж надзвичайно важливе і має бути включене в плани відновлення країни.

Перші підсумки

4 липня у межах конференції було підписано угоду, в якій ідеться про "зелені" проєкти у сфері електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

"Український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проєктів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед "зелену" трансформацію країни. В обмін на "зелені" інвестиції Швейцарія отримуватиме від України верифіковані результати з пом'якшення зміни клімату", – прокоментував підписання Денис Шмигаль.

Проєкти реалізовуватимуться після завершення війни з Росією. Сподіваємося, шо це "після" не примусить на себе чекати занадто довго.