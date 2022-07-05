Україна вже зараз потребує мінімум $17 млрд для швидкого відновлення, - Милованов

Загальні втрати від війни проти Росії наразі складають не менше $500-750 млрд, які будуть необхідні Україні протягом 10 років.

Про це на брифінгу повідомив президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020), радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов, передає кореспондент LB.ua.

"Втрати України оцінюються близько $100 млрд. Є також цифра щодо необхідного відновлення. Та ця цифра зазвичай більша, оскільки це не просто наші потреби, а можливість покращення. Це загальноєвропейська концепція, коли щось втрачається, а відбудовується краще. Тобто краща інфраструктура, ніж була. Тут звучить цифра близько $165 млрд", - зазначив він.

За його словами, загальні втрати, враховуючи людський капітал, втрати прибутків та ВВП, складають не менше $500-750 млрд, які буде потребувати Україна впродовж 10 років.

"Наразі Україна вже потребує «швидкі гроші» на першочергове відновлення. Називається перша цифра в $17 млрд для реалізації ключових програм та напрямків. А більш загальна для fast recovery - $60 млрд", - додав Милованов.

Він вважає, що за результатами міжнародної конференції в Лугано має бути створений секретаріат щодо визначення пріоритетних програм та розподілу необхідних фінансів щодо відновлення України.

"Зараз є різні розмови в кулуарах (конференції)… Є певна боротьба всередині Європи, різних установ та агенцій, міжнародних фінансових інституцій та між конкретними державами. Сподіваюся, що вони зможуть перебороти свої внутрішні політичні моменти… Щоб був результат", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, що 4-5 липня у швейцарському місті Лугано триває міжнародна конференція, присвячена повоєнному відновленню України. Українська делегація представила на ній масштабний план відродження країни.