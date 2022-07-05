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​Росія втратила на війні в Україні вже 36 350 солдатів

За минулу добу ЗСУ знищили 150 окупантів.

Знищений ворожий Т-64БВ
Знищений ворожий Т-64БВ
Потоплений Т-64БВ окупантів
Потоплений Т-64БВ окупантів

Російські загарбники вже втратили у війні проти України 36 350 солдатів. За минулу добу було ліквідовано близько 150 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36350 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1594 (+5);
  • бойових броньованих машин – 3772 (+18);
  • артилерійських систем – 806 (+2);
  • РСЗВ – 247 (+1);
  • засобів ППО – 105 (+0);
  • літаків – 217 (+0);
  • гелікоптерів – 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2);
  • крилатих ракет – 144 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5);
  • спеціальної техніки - 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили ще 230 окупантів і 5 російських танків. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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