У Запорізькій області почалися жнива. Однак через російську агресію аграрії зіткнулися з проблемою збуту зібраного збіжжя.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Російські окупанти між тим, що самі крадуть українське зерно, всіляко намагаються заблокувати порти... Працюємо над логістикою. Головне, що хочу зазначити - українці посіяли цю пшеницю, і українці її зберуть. Ми не дозволимо російським щурам її вкрасти. Головне, щоб міжнародна спільнота домоглася й вибудувала логістичні шляхи, розблокувала одеський напрямок, тому що там найбільша транзитна потужність", - зазначив Старух.

Він повідомив, що наразі зібрали врожай із першої тисячі гектарів озимого ячменю - це 2,5 тисячі тонн зерна, середня врожайність якого становить 25 цнт з гектара.

Нагадаємо, днями стартували жнива на Дніпропетровщині, тут очікують зібрати понад 3 млн тонн зерна.

Щоб подолати дефіцит гречки, Україна отримала від Канади 140 тонн насіння.