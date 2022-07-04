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На Дніпропетровщині стартували жнива, очікують зібрати понад 3 млн тонн зерна, - Резніченко

Роботи розпочали у 6 із 7 районів області.

На Дніпропетровщині стартували жнива, очікують зібрати понад 3 млн тонн зерна, - Резніченко
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

У Дніпропетровській області розпочалися жнива. Аграрії розраховують отримати понад 3 мільйони тонн зерна.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Роботи розпочалися в 6 із 7 районів. Цього тижня підключиться і Новомосковський район... Зараз збирають ячмінь, пшеницю, ріпак, горох. Далі візьмуться за жито, овес, гречку, соняшник та кукурудзу. Загалом жнивуватимуть на майже 2 мільйонах гектарів полів", - розповів керівник області.

Цьогорічний урожай буде нижчим, ніж у 2021 році - тоді зібрали рекордні обсяги збіжжя. Однак Резніченко додав, що і цього вистачить, щоб забезпечити Дніпропетровську і сусідні області зерном.

Нагадаємо, на Херсонщині жителі скаржаться, що через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.

У Мінагрополітики запевнили, що в Україні не очікується дефіциту овочевих культур через тимчасову окупацію деяких південних регіонів країни.

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