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Німеччина надала Україні грант на 1 млрд євро

Грантові кошти були перераховані до бюджету через механізми МВФ.

Німеччина надала Україні грант на 1 млрд євро
Фото: Макс Левин

Німеччина перерахувала Україні грант у розмірі 1 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

“Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану”, - повідомили у Мінфіні.

Всього з 24 лютого Україна отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

Нагадаємо, Європейський союз готовий надати Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги, що допоможе задовольнити нагальні потреби України.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала кредит на суму 446,8 млн євро у рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

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