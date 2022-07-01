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Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний

“Влучність” російських окупантів продовжує залишатись незмінною.

Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, близько 18:00, пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито “завершили виконання завдань”.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують “жест доброї волі”, - повідомив Валерій Залужний. 

Він зазначив, що літаки вилетіли на бомбардування Зміїного з території тимчасово окупованого Криму, з аеродрому Бельбек.

Нагадаємо, учора вночі українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами і залишили острів. На думку британської розвідки, причиною виводу Росією своїх військових з острова стала ізоляція російського гарнізону і зростаюча вразливість до ударів з боку ЗСУ.

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