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Залужний поговорив з Міллі про звільнення України від окупантів

Важливою умовою успіху наших оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення озброєнням.

Залужний поговорив з Міллі про звільнення України від окупантів
головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про звільнення українських земель із російської окупації.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"У сьогоднішній телефонній розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав Залужний.

Він наголосив, що важливою умовою успіху наших оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення озброєнням та  відповідним матеріально-технічним ресурсом.

"Ми щиро вдячні за надану і дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Генерал Міллі, своєю чергою, передав запевнення президента США Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Мій колега також зазначив, що пишається Збройними Силами України і Українським народом, які викликають захоплення усіх людей світу, яким дорога свобода", - додав Залужний.

Нагадаємо, раніше телеканал CNNповыдомив, що  Пентагон розглядає зараз 1300 пропозицій щодо виготовлення зброї для України.

А 30 червня Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $800 млн: з ППО і зброєю для атаки. Президент США впевнений, що війна завершиться поразкою Росії.

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