МВС оприлюднило алгоритм дій з визнання особи зниклою безвісти

Також можна дізнатися, чи особа вважається зниклою під час воєнних дій за особливих обставин.

Для близьких родичів та членів сім’ї, які розшукують рідних, розроблено алгоритм дій про визнання особи зниклою безвісти.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Якщо громадяни не мають інформації про місце перебування родича, вони можуть звернутися до Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 або заповнити відповідну форму для запитів на сайті.

Фото: МВС

Крім того, можна звернутися із заявою про розшук особи, що зникла безвісти, до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіслати запит поштою, зателефонувати 102 (цілодобово) або на гарячу лінію: (0894) 200-18-67.

Також повідомляється, що отримана заява реєструється в журналі Єдиного обліку та вноситься до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зниклий безвісти», про що протягом трьох днів інформується Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Розшук зниклої безвісти особи припиняється не пізніше ніж через три дні із дня встановлення місця її перебування, місця поховання чи місцеперебування останків такої особи з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також заявника, якщо він не є близьким родичем або членом сім’ї.

Дізнатися про те, чи особа вважається зниклою під час воєнних дій за особливих обставин можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.

Раніше повідомлялось, що в Міноборони розповіли, куди звертатися щодо пошуку зниклих безвісти бійців і цивільних.

Крім того, постраждалі від російської агресії можуть отримати компенсацію в Європейському суді з прав людини.