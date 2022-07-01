ЄС працює над санкціями проти російського золота, - Bloomberg

Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт минулого року оцінювався в 12,6 мільярда фунтів стерлінгів.

Європейський союз працює над новими санкціями проти Російської Федерації. Вони торкнуться, зокрема, російського золота.

Про це пише Bloomberg.

"Європейський союз працює над новими санкціями проти російського золота, що відповідає кроку країн G7, спрямованому на подальше зниження доходів Москви", - пише видання, посилаючись на джерела.

Тим часом підготовка до нового пакету санкцій продовжується, і деякі країни наполягатимуть на тому, щоб додати більше обмежень.

Bloomberg звертає увагу, що Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт золота минулого року оцінювався в 12,6 мільярда фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше США заборонили імпортувати російське золото і запровадили санкції проти підприємств російського оборонно-промислового комплексу.

Днями Президент США Джо Байден також повідомляв, що G7 також запровадить ембарго на імпорт російського золота.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що заборона імпорту російського золота позбавить Кремль прибутку в 19 млрд доларів на рік.