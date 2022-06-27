Через заборону імпорту російського золота Росія втратить $19 млрд на рік, - Блінкен

Це другий за прибутковістю експорт Росії після енергоносіїв.

Заборона імпорту російського золота позбавить Кремль прибутку в 19 млрд доларів на рік. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN.

«Це (продажі золота – ред.) – другий за прибутковістю експорт Росії після енергоносіїв – близько 19 мільярдів доларів на рік», - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що більшість цих обсягів припадає на країни G7. За словами Блінкена, відрізати РФ від цієї частини доходів «важливо».

Держсекретар зазначив, що запроваджені безпрецедентні санкції та експортний контроль також мають великий вплив на Росію.

«Попри те, що вона (Росія - ред.) отримує доходи від нафти за вищими цінами, вона не може витрачати їх через експортний контроль. Не може придбати те, що їй потрібно, щоб модернізувати свій оборонний сектор, модернізувати його технології, модернізувати свою енергетичну розвідку, а це означає, що з часом кожна із цих сфер занепадатиме», - зауважив глава Держдепартаменту.

Він підкреслив, що за прогнозами, російська економіка має скоротитися на 8-15% наступного року. При цьому рубль утримується штучно великими витратами, що також виснажує економіку. Крім того, Росію вже залишили тисячі компаній, і рівень життя росіян падає, сказав Блінкен.

Держсекретар США також зазначив, що хоча це і не створює негайних критичних наслідків, все ж має кумулятивний ефект і накопичується з часом.

Нагадаємо, лідери країн Великої сімки (G7) під час саміту домовилися про запровадження ембарго на імпорт російського золота.