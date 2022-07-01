ЄСПЛ зобов'язав РФ поважати права військовополонених та надавати їм медичну допомогу

Ці проміжні заходи поширюються на будь-які запити, зроблені від імені українських військовополонених, які перебувають під вартою в Росії.

Європейський суд з прав людини у проміжному рішенні за позовом дружини українського військового зобов'язав Росію поважати права всіх українських військовополонених, які перебувають під вартою в РФ, та надавати їм медичну допомогу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на реліз ЄСПЛ.

"Європейський суд з прав людини 30 червня 2022 року ухвалив рішення про застосування проміжних заходів у справі Олійніченко проти Росії та України (скарга №31258/22). Чоловік заявниці, Ярослав Анатолійович Олійніченко, ймовірно, є військовополоненим, утримується російськими військами. Російський уряд має забезпечити дотримання прав, передбачених Конвенцією, пана Олійніченка та надати йому медичну допомогу, якщо вона йому знадобиться", – йдеться у повідомленні.

Суд також заявив, що ці проміжні заходи поширюються на будь-які запити, зроблені від імені українських військовополонених, які перебувають під вартою в Росії.

ЄСПЛ закликав уряд РФ надати протягом одного тижня інформацію про те, чи був Олійніченко захоплений Росією.

"Якщо так, то в яких умовах він перебуває на сьогодні, включаючи будь-які медичні огляди або лікування, яке він пройшов (підтверджується медичними довідками, якщо є). Уряд України попросив надати будь-яку відповідну інформацію протягом одного тижня", – наголосили в суді.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Україна подала новий масштабний позов до ЄСПЛ. У позові описали і поскаржилися на дії Росії щодо вторгнення у період з 24 лютого по 7 квітня. Надалі, за словами Малюськи, українська сторона буде доповнювати свої позовні вимоги подіями, які відбувалися після 7 квітня. Також Україна в останньому позові додала вимогу про компенсацію завданих збитків.