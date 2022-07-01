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США випередили Росію за обсягами постачання газу до Європи

ЄС імпортує більше газу через СПГ зі США, ніж трубопроводом із РФ.

США випередили Росію за обсягами постачання газу до Європи
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Сполучені Штати Америки вперше випередили Росію за обсягами постачання газу до Європи.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль у Twitter.

Так, вперше постачання американського скрапленого газу до Європи обігнали постачання російського трубопровідного газу.

"Нещодавнє різке скорочення постачання природного газу з Росії до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше газу через СПГ зі США, ніж трубопроводом із РФ, готуючись до суворої зими", – написав він.

Нагадаємо, раніше Біроль наголосив, що Європі необхідно негайно підготуватися до того, що Росія відключить весь експорт газу до регіону цієї зими. Він зазначив, що скорочення поставок в останні тижні, яке Кремль пояснив ремонтними роботами, насправді може бути початком масштабніших обмежень, оскільки Росія прагне отримати важелі впливу на регіон. Так, скорочення спрямовані на те, щоб не допустити заповнення сховищ у Європі.

Також виконавча директорка з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліна Бардрам заявила, що ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, щоб компенсувати нестачу російського газу.

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