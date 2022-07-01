США випередили Росію за обсягами постачання газу до Європи

ЄС імпортує більше газу через СПГ зі США, ніж трубопроводом із РФ.

Сполучені Штати Америки вперше випередили Росію за обсягами постачання газу до Європи.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль у Twitter.

Так, вперше постачання американського скрапленого газу до Європи обігнали постачання російського трубопровідного газу.

"Нещодавнє різке скорочення постачання природного газу з Росії до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше газу через СПГ зі США, ніж трубопроводом із РФ, готуючись до суворої зими", – написав він.

Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia



The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND — Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

Нагадаємо, раніше Біроль наголосив, що Європі необхідно негайно підготуватися до того, що Росія відключить весь експорт газу до регіону цієї зими. Він зазначив, що скорочення поставок в останні тижні, яке Кремль пояснив ремонтними роботами, насправді може бути початком масштабніших обмежень, оскільки Росія прагне отримати важелі впливу на регіон. Так, скорочення спрямовані на те, щоб не допустити заповнення сховищ у Європі.

Також виконавча директорка з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліна Бардрам заявила, що ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, щоб компенсувати нестачу російського газу.