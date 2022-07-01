Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
ГоловнаСвіт

Кетанджі Браун Джексон склала присягу судді Верховного суду США

51-річна колишня громадська захисниця замінить суддю Стівена Бреєра.

Кетанджі Браун Джексон склала присягу судді Верховного суду США
Фото: ЕРА/UPG

Кетанджі Браун Джексон у четвер, 30 червня склала присягу судді Верховного суду США, ставши першою темношкірою жінкою, яка обіймає посаду у найвищому суді країни.

Про це пише BBC.

“Це призначення відбулося після одного з найсуттєвіших термінів Верховного суду за останній час, під час якого були прийняті важливі рішення щодо прав на аборти та володіння зброєю”, – зазначає видання.

51-річна колишня громадська захисниця замінить суддю Стівена Бреєра, приєднавшись до ліберальної меншості суду – суддів Елени Кейган та Соні Сотомайор. Брейєр привітав свою наступницю, зазначивши, що “її наполеглива праця, чесність і розум заслужили їй місце в цьому суді”.

Фото: ЕРА/UPG

Додамо, наразі Верховний суд Сполучених Штатів розділений між шістьма суддями, призначеними республіканцями, та трьома, обраними демократами.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про підтримку кандидатури Джексон у лютому. 

У квітні Сенат США 53 голосами проти 47 затвердив правозахисницю на посаді 116-го судді Верховного суду. Її затвердження стало можливим завдяки підтримці трьох республіканців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також