Кетанджі Браун Джексон у четвер, 30 червня склала присягу судді Верховного суду США, ставши першою темношкірою жінкою, яка обіймає посаду у найвищому суді країни.

Про це пише BBC.

“Це призначення відбулося після одного з найсуттєвіших термінів Верховного суду за останній час, під час якого були прийняті важливі рішення щодо прав на аборти та володіння зброєю”, – зазначає видання.

51-річна колишня громадська захисниця замінить суддю Стівена Бреєра, приєднавшись до ліберальної меншості суду – суддів Елени Кейган та Соні Сотомайор. Брейєр привітав свою наступницю, зазначивши, що “її наполеглива праця, чесність і розум заслужили їй місце в цьому суді”.

Фото: ЕРА/UPG

Додамо, наразі Верховний суд Сполучених Штатів розділений між шістьма суддями, призначеними республіканцями, та трьома, обраними демократами.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про підтримку кандидатури Джексон у лютому.

У квітні Сенат США 53 голосами проти 47 затвердив правозахисницю на посаді 116-го судді Верховного суду. Її затвердження стало можливим завдяки підтримці трьох республіканців.