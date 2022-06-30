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НАТО посилює стримування та оборону на східному фланзі

Такий крок альянс зробив для того, щоб "забезпечити безпеку наших європейських союзників і партнерів від загрози, яку нині представляє Росія".

НАТО посилює стримування та оборону на східному фланзі
Фото: EPA/UPG

НАТО посилює стримування та оборону на своєму східному фланзі через російську агресію.

Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу у Twitter.

Такий крок альянс зробив для того, щоб "забезпечити безпеку наших європейських союзників і партнерів від загрози, яку нині представляє Росія".

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму Twitter підкреслив, що "на європейському континенті більше немає миру. Його немає з 24 лютого 2022 року і з того моменту, як росія обрала війну". 

"У Мадриді, під час зустрічі союзників, ми це взяли до уваги", - підкреслив Макрон.

Він зауважив, що попри війну Росії проти України НАТО не перебуває в стані війни. "Тільки Росія несе відповідальність за цю війну і за серйозні наслідки, які вона спричиняє для всього світу, зокрема для енергетичної та продовольчої безпеки", - зазначив глава Франції.

Макрон наголосив, що у війні проти України Росія не повинна перемогти, тому що це "безпосередньо загрожує нашій власній безпеці".

"У НАТО ми одноголосно вирішили, як і кілька днів тому на Європейській раді, а потім у рамках Великої сімки, посилити нашу економічну, гуманітарну та військову підтримку України. Союзники виконують свої зобов'язання", - сказав французький президент.

На його думку, підтримка України – це необхідність для кожної країни-члена альянсу.

Нагадаємо, США посилять свою військову присутність у Європі. Тим часом блок НАТО анонсував додаткову допомогу для України. Альянс зосередиться на летальній і нелетальній підтримці. Також країни-члени альянсу ухвалили нову концепцію, в якій наголосили, що незалежна Україна є життєво важливою для стабільності в регіоні. Своєю чергою, Росія офіційно стала "найбільш небезпечною і прямою загрозою".

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