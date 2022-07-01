Україна має отримати сильніші гарантії безпеки, ніж Будапештський меморандум, - Расмуссен

Україна має отримати сильніші гарантії безпеки, ніж Будапештський меморандум. Проміжним етапом на шляху вступу до НАТО має бути угода щодо 100% гарантій безпеки для України. До закінчення конфлікту Україна не зможе стати членом Альянсу - це може бути свій адаптований шлях та не такий, як у Фінляндії та Швеції.

Про це на брифінгу в Офісі президента за результатами першого засідання групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України заявив колишній генеральний секретар НАТО, голова Фонду "Расмуссен Глобал" Андерс Фог Расмуссен, передає кореспондент LB.ua.

"Наша група має на меті підготувати рекомендації президенту та Уряду щодо гарантій безпеки Україні в майбутньому. Це дуже важливе завдання. Україна має за довгострокову ціль доєднатися до НАТО, але на шляху до цього у проміжний період нам треба забезпечити безпеку України так, щоб подібні агресії та напади в майбутньому не відбувалися", - сказав він, зазначивши, що ці гарантії безпеки мають бути 100%-вими.

"Та набагато серйознішими та потужнішими, ніж ті, що закладалися в так званий Будапештський меморандум, де одна з країн-гарантів, а саме Росія, примудрилася порушити ці гарантії, які вони давали", - додав він.

Расмуссен підкреслив, що Росія постійно атакує цивільне населення, що різко засуджує увесь світ.

"Це новий приклад військових злочинів… І це ще раз доводить те, наскільки важливо питання постачання зброї для України. Тієї, що потребує Україна. Український народ, ЗСУ продемонстрували свою волю до боротьби. Тож наша мета та обов’язок полягає в забезпеченні вас засобами для ведення цієї оборони». У протилежному разі, на його думку, Росія не зупиниться в агресії. «І це факт… Я чув людей, які казали: нам треба запропонувати якийсь вихід для Путіна. Мій меседж полягає у тому, що є один вихід з того, що ви наробили. Цей вихід дуже простий. Вам треба вийти з України. Поки ми будемо працювати в цій групі та напрацьовувати рекомендації, щоб уникнути в майбутньому агресії", - сказав ексгенсек НАТО.

За його оцінками, Україна пройде свій шлях, відмінний від Фінляндії та Швеції, які отримали запрошення на вступ до Альянсу.

"Чи може Україна стати на таку позитивну траєкторію до НАТО? Я маю сказати та не думаю, що це було б реалістично. Поки триватиме конфлікт в Україні. Поки є ще не повернуті території. Тому ми маємо працювати в дуже складному середовищі. Маємо підготувати такі гарантії безпеки, які будуть працювати… Тож коротка відповідь полягає у тому, що це буде новий шлях. Не такий, як у Фінляндії та Швеції. Це буде адаптований шлях до України", - зазначив Расмуссен.

Нагадаємо, сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак провів перше засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.