США виділяє додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів

В цьому пакеті допомоги Україна отримає зенитно-ракетні системи та боєприпаси.

США оголосили про надання Україні чергового, чотирнадцятого, пакету військової допомоги на суму 820 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Україна отримає від США дві зенітно-ракетні системи NASAMS, а також додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS.

Також США надає до 150 тис. снарядів до 155-мм артилерійських боєприпасів і 4 додаткові контрартилерійські радари.

В Пентагоні зазначили, що США виділили близько 7,6 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 6,9 мільярдів доларів з 24 лютого.

Всього ж з 2014 року Сполучені Штати виділили понад 8,8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.

Нагадаємо, Міністерство оборони США зараз розглядає пропозиції щодо виготовлення інноваційної зброї для України. Пентагон загалом отримав 1300 пропозицій від 800 компаній.