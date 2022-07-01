У Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях аграрії розпочали збір ранніх зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

На площі 131,5 тис. гектарів, що складає 1% засіяних територій, при врожайності 22,3 центнерів з гектара намолочено 293,8 тис. тонн зерна нового врожаю. Зокрема:

озимого ячменю - 106 тис. гектарів, при врожайності 23,5 центнерів з гектара намолочено 248,4 тис. тонн;

озимої пшениці - 21,8 тис. гектарів, при врожайності 18,1 центнерів з гектара намолочено 39,4 тис. тонн;

гороху - 3,8 тис. гектарів, при врожайності 5.2 центнерів з гектара, намолочено 1.95 тис. тонн.

"Крім того, сільгосптоваровиробники Одещини розпочали збір озимого ріпаку. З площі 1 тис. гектарів намолочено 1,4 тис. тонн насіння", - додають у міністерстві.

Нагадаємо, в Україні завершили посівну ярих культур. Було засіяно 95% запланованих площ.

Раніше Гідрометцентр дав сприятливий прогноз щодо цьогорічного врожаю в Україні.

Минулого року Україна зібрала рекордний урожай - 106 млн тонн олійних та зернових культур.