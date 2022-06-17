​В Україні завершили посівну ярих культур

Станом на 16 червня в Україні завершено сівбу ярих культур. Загалом засіяно 13,4 млн га.

Про це повідомляє в Telegram Міністерство аграрної політики та продовольства.

“За оперативними даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, на 16 червня 2022 року сівбу ярих культур завершено. Загалом засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прогнозовані посіви основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становили 14 163,4 тис. га, що на 2 752,9 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).

Усіма категоріями господарств посіяно:

ярої пшениці – 191,1 тис. га;

ярого ячменю – 951,4 тис. га;

ярого ріпаку – 34,1 тис. га;

вівса – 159,3 тис. га;

гороху – 131,0 тис. га;

гречки – 75,3 тис. га;

проса – 49,5 тис. га;

кукурудзи – 4 639,4 тис. га;

цукрових буряків – 180,6 тис. га;

соняшника – 4 702,7 тис. га;

сої – 1 212,6 тис. га;

картоплі – 1 104,2 тис. га.

За підсумками посівної кампанії 2022 року, найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої.

Нагадаємо, через воєнне вторгнення Росії загальні збитки України в сільському господарстві становлять 4,3 млрд доларів.