Шмигаль розповів про 5 майже отриманих нових безвізів із ЄС

Серед них - угоди у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов.

Україна майже отримала 5 нових безвізів із Європейським Союзом. Деякі з них уже підписали, частина перебуває на фінішній прямій.

Про це на засіданні уряду 17 червня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це угоди у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов.

"Україна отримала енергетичний безвіз ще у березні. Ми від’єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі й стали частиною європейської енергомережі ENSTO-E. Ми експортуємо електроенергію в Європу", - сказав прем'єр.

Також глава уряду залічив до безвізу скасування усіх квот і мит на експорт української продукції.

Третій безвіз - транспортний. Це угода про лібералізацію автомобільних перевезень.

"Ця угода допоможе нам розв’язати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення, яка існувала роками. Це додатково знімає бар’єри на торгівлю з країнами ЄС, покращує логістику, ціну та швидкість перевезень для українських підприємців. Сподіваємося, що питання транспортного безвізу так само буде остаточно затверджено в найближчій перспективі", - додав Шмигаль.

Щодо митного безвізу з ЄС, то наразі Кабмін затвердив і передав у Верховну Раду законопроєкт про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

"Ми гармонізуємо Митний кодекс України та ЄС, впроваджуємо європейські правила та сервіс на митниці, пришвидшуємо можливість проходження товарів через кордон для бізнесу. Технічно ми готові, аби вже цього літа митний безвіз був укладений", - додав глава уряду.

П'ятий безвіз - цифровий. Це приєднання до програми "Цифрова Європа".

"Ми затвердимо делегацію для переговорів України та ЄС щодо нашої участі в програмі "Цифрова Європа". Це масштабний проєкт на 7,5 млрд євро, який фінансує дослідження й програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Отримати фінансування на свої проєкти можуть як держави, так і приватний бізнес і неурядові організації", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, раніше приєднання України до програми "Цифрова Європа" анонсував глава Мінцифри Михайло Федоров.

А 26 квітня Україна отримала офіційний статус в ENTSO-E - європейській мережі операторів системи передачі електроенергії.