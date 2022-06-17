АРМА передали активи російської Татнафти на 400 млн грн

Активи групи компаній російської "Татнафти" передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними. Про це йдеться в повідомленні Державне бюро розслідувань (ДБР).

Зокрема, зазначається, що 31 травня 2022 року в межах розслідування кримінального провадження отримано постанови слідчого судді про арешт рухомого та нерухомого майна, рахунків та корпоративних прав групи компаній. "Вони засновані російською нафтовою компанією "Татнафта", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

"Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 млн грн", інформують у ДБР.

За інформацією Бюро, співробітники ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та оперативного супроводу СБУ продовжують досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України щодо фінансування дій, що здійснюються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки забезпечило арешт корпоративних прав компанії "Моршинська", яка через кіпрські компанії належить російському олігарху Михайлу Фрідману, на 53,4 млн гривень.